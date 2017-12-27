/ Живую новогоднюю открытку получили в подарок от полиции Южноуральцы

Сотрудники Главка стали участниками флешмоба.

Южноуральские полицейские отправили всем жителям региона необычное поздравление с Новым годом. Они выстроились в живую надпись-поздравление и зажгли над головой фонарики. Служебные автомобили со включенными проблесковыми маячками образовали цифры будущего года - 2018. Этому предшествовал видеоролик с полицейским Дедом Морозом в главной роли.



Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области подготовили для жителей и гостей региона необычный новогодний флешмоб. Полицейские выстроились в живую надпись «С Новым годом», дополненную числом 2018, сформированным из служебных автомобилей ГИБДД. Праздничный флешмоб был заснят с высоты птичьего полета. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, ранее полиция отличилась 8 марта. К Международному женскому дню сотрудники Главка и инспекторы ДПС подготовили «патрульную» открытку. Из машин выстроили цифру «8», а полицейские образовали фигуру в виде ромашки.