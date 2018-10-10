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/ В Челябинске разработали дизайн-код для вывесок

В Челябинске разработали дизайн-код для вывесок

Изменения оформлений касаются гостевых маршрутов.
сегодня в 12:12
  |  Общество

Дизайн-код для предпринимателей из Челябинска, чьи точки расположены на центральных и гостевых маршрутах, разработали в Челябинске. Лонгрид содержит полную инструкцию того, каким должны быть вывески южноуральской столицы и какие нарушения допускают предприниматели при их установке, а также рекомендации по установке. Кроме того, в нем рассматриваются и общие случаи размещения вывесок.

Один предприниматель — одна вывеска на одном объекте. Высота вывески не должна превышать 0,5 метра, длина — не больше 70% длины всего фасада, но не более 15 метров в общей сложности. Нельзя размещать вывеску на газовой или водосточной трубе. Это опасно! Вывески на всем здании должны быть однотипными. Главное требование дизайнеров — вывеска должна гармонировать с цветом фасада здания. Вывески всех, кто арендует первые этажи зданий, нужно разместить только одного размера по высоте, и по одной, горизонтальной линии. Если вывеска без подложки, тогда высота заглавной буквы — не больше 0,75 метра, высота основного текста — не более 0,5 метра. — говорится в лонгриде.

Отметим, пока что дизайн-код действует на 38 маршрутах Челябинска. Общее городское пространство планируется привести в порядок к саммитам ШОС и БРИКс, которые состоятся в южноуральской столице в 2020 году.

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