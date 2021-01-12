«Металлург» во второй раз в сезоне обыграл минское «Динамо»

Встреча, проходившая в Беларуси, закончилась победой «Магнитки» 4:2

Магнитогорский «Металлург» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» из Минска. Встреча, проходившая в столице Беларуси, закончилась победой «сталеваров» 4:2. Отметим, что обе шайбы в ворота лисов забили воспитанники магнитогорского хоккея.



Первые два года магнитогорцы забросили в стартовом отрезке встречи. Отличились Николай Кулемин и Николай Прохоркин. В середине второго периода Деннис Расмуссен в большинстве увеличил отрыв «Металлурга» до трех шайб, однако меньше чем через минуту воспитанник магнитогорского хоккея и уроженец Карталов Денис Мосалев в первый раз огорчил Юхо Олкинуору.

Третий период начался с атаки «Магнитки», но затем преимущество перешло на сторону «Динамо». В итоге атаки минчан вылились в гол. Отличился еще один воспитанник школы «Металлурга» Павел Варфоломеев. Однако последнее слово все же осталось за «лисами». Григорий Дронов мощный броском с середины зоны установил окончательный счет встречи — 4:2, победа магнитогорцев. Для защитника этот гол стал первым в сезоне.

Отметим, что в составе «Металлурга» два очка набрали Григорий Дронов, на счету которого не только гол, но и результативный пас, а также Сергей Плотников, заработавший два ассиста. Также в статистику себя записали Илья Николаев и Николай Голдобин, также поучаствовавшие в голевых атаках. У минчан два результативных паса на счету Владислава Еременко, еще один ассист заработал Александр Когалев.

Эта победа позволила подопечным Ильи Воробьева вновь подняться на третью строчку в турнирной таблице Востока КХЛ. После матча в Минске «Металлург» получит четырехдневный отдых, а следующие три игры «сталевары» проведут дома. Первая из них состоится в субботу, 16 января, в этот день «Магнитка» скрестит клюшки с «Салаватом Юлаевым».

«Динамо» (Минск) 2:4 «Металлург» (Магнитогорск) (0:2; 1:1; 1:1)

Голы:

10:49. Николай Кулемин, «Металлург», 0:1; (без ассистентов)

12:25. Николай Прохоркин, «Металлург», 0:2; (Сергей Плотников, Илья Николаев)

32:57. Деннис Расмуссен, «Металлург», 0:3; (Григорий Дронов, Сергей Плотников)

34:04. Денис Мосалев, «Динамо», 1:3; (Александр Когалев, Владислав Еременко)

47:45. Павел Варфоломеев, «Динамо», 2:3; (Владислав Еременко)

55:54. Григорий Дронов, «Металлург», 3:4; (Николай Голдобин)

Статистика матча: Броски: 58-55; Броски в створ: 33-31; Голы: 2-4; Вбрасывания: 28-27; Блокированные броски: 14-13; Силовые приемы: 15-13; Время в атаке: 13:34-12:15; Штраф: 16-4.