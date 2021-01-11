Профилактические рейды по предотвращению пожаров проходят по всей области

Вместо новогодних открыток хозяева получают листовки о правилах безопасного обращения с электроприборами и огнем

Ежедневно сотрудники МЧС разъясняют населению правила пожарной безопасности. Так, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам вместе со специалистами соцзащиты и представителями полиции обошли семьи из так называемой «группы риска», садовые товарищества. По сообщению Главного управления МЧС России по Челябинской области, в первую очередь разъяснительная работа идет среди уязвимых социальных групп населения: многодетных семей, инвалидов, одиноко проживающих пожилых граждан.



«Такие рейды проходят ежедневно. Это системный труд. Сотрудники МЧС России не просто общаются с населением, они проверяют электропроводку, устройство печей, обращают внимание на газовое и электрооборудование, напоминают телефоны вызова экстренных оперативных служб и рассказывают, что нужно делать в случае обнаружения возгорания», — отметил начальник Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Жидков.

