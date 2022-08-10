Алексей Рощин из села Миасского получил травму на озере Тургояк. Мужчина нырнул под воду и ударился головой об ограждение, установленное для безопасного купания ребятишек. Парень пошел на дно, но все же смог оттолкнуться ногой в сторону берега. Близкие вытащили его из воды и вызвали скорую. Медики констатировали перелом пятого шейного позвонка и три часа исправляли проблему в операционной.
«К сожалению, такие пациенты поступают к нам из года в год. Часто люди получают серьезную травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга, когда ныряют в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев это приводит к глубокой инвалидизации. Очень часто эти пациенты становятся неподвижными до конца жизни», — говорит главный нейрохирург Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.Исход зависит от характера повреждений. Если у пациента не травмирован спинной мозг, то позвоночник по частям собирают врачи-травматологи. В этом случае, по словам медика, пострадавшие полностью восстанавливаются. А если спинной мозг и нервная система все-таки повреждены, даже при удачно проведенной операции у человека могут до конца жизни сохраняться онемение, слабость и тремор. Самые невезучие становятся инвалидами или погибают.
Между тем челябинцев оштрафовали за купание на запрещенном пляже на озере Смолино.
Ранее мы писали, что челябинские кардиохирурги заменили 16-летней пациентке часть сердца отечественным трансплантатом. Вместо поврежденных клапана и аорты врачи установили девушке гомографт.
А сегодня стало известно, что президентский благотворительный фонд «Круг добра» закупил дорогостоящий препарат для челябинских детей с задержкой роста. Курс лечения одного пациента стоит 20 млн рублей в год, но пациенты получат его бесплатно.