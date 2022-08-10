В Челябинскую областную больницу поступило рекордное число пациентов с озер

Нейрохирург Сергей Пашнин рассказал, чем опасны «травмы ныряльщика»

Челябинская областная больница столкнулась с рекордным числом пациентов, которые травмировали позвоночник во время отдыха на местных озерах. Только на прошлой неделе в отделение нейрохирургии поступили шестеро южноуральцев, самому младшему из которых 23, а самому старшему 53 года, сообщает пресс-служба клиники.

Алексей Рощин из села Миасского получил травму на озере Тургояк. Мужчина нырнул под воду и ударился головой об ограждение, установленное для безопасного купания ребятишек. Парень пошел на дно, но все же смог оттолкнуться ногой в сторону берега. Близкие вытащили его из воды и вызвали скорую. Медики констатировали перелом пятого шейного позвонка и три часа исправляли проблему в операционной.

«К сожалению, такие пациенты поступают к нам из года в год. Часто люди получают серьезную травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга, когда ныряют в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев это приводит к глубокой инвалидизации. Очень часто эти пациенты становятся неподвижными до конца жизни», — говорит главный нейрохирург Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.