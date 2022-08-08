Челябинские кардиохирурги заменили 16-летней пациентке часть сердца отечественным трансплантатом

Вместо поврежденных клапана и аорты врачи установили девушке гомографт

Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии выполнили уникальную операцию по замене клапана и части аорты с помощью отечественного трансплантата — гомографта. Сложнейшую операцию на остановленном сердце при искусственном кровообращении хирурги выполнили за рекордные 3,5 часа и вывели пациентку на самостоятельное дыхание еще в операционной. Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в пресс-службе ФЦССХ.

Диагноз недостаточности аортального клапана Гульназ Култаевой оренбургские врачи выставили еще в шесть месяцев. Тогда речи об экстренной операции не шло. Но с возрастом девочка стала быстро уставать. Даже после обычной прогулки у нее возникали одышка и боли в груди.

В поле зрения детских кардиологов Челябинска она попала в 2018 году во время работы выездной бригады. Тогда же встал вопрос о необходимости хирургического вмешательства, который окончательно назрел в 2022 году.

«Во время проведения МРТ в стенах нашего центра подтвердилась критическая недостаточность аортального клапана и выявилось значительное сужение восходящего отдела аорты, так называемый аортальный стеноз. Все вместе это стало представлять реальную угрозу жизни и способствовать развитию артериальной гипертензии у подростка», — рассказала детский врач-кардиолог кардиохирургического отделения № 4 ФЦССХ МЗ РФ в Челябинске Эльмира Харисова.





Аортальный клапан в детской хирургии обычно меняют двумя способами: на механический или биологический протезы либо с помощью пластической операции. Последняя для Гульназ оказалась невозможной — уже наступила дистрофия тканей, а существующие протезы не подходили подростку по размеру.

«Девушка очень миниатюрная, и сердечко у нее тоже небольшое. Поэтому было решено на место удаленного пораженного участка имплантировать трансплантат отечественного производства — гомографт», — говорит детский сердечно-сосудистый хирург челябинского федерального кардиоцентра Вячеслав Богданов.

Устройство представляет собой эластичную конструкцию из аортального клапана и нужного отдела аорты, выполненного из донорского материала по индивидуальным размерам пациента. В кратчайшие сроки гомографт был изготовлен и доставлен в Челябинск.

Уже на второй день после операции Гульназ из реанимации перевели в обычную палату, а через неделю в сопровождении мамы она уже отправилась домой. Контрольные исследования показали превосходный результат работы нового клапана и аорты. Это заметила и мама девочки.

«Порозовели щечки, дочь повеселела и стала строить планы на будущее. Теперь она мечтает выучиться на повара-кондитера, подольше гулять и, может быть, даже заняться танцами, на которые раньше по состоянию здоровья ее не брали», — говорит мама девочки Сандугаш Култаева.

Гомографт выполнен из биологически совместимого материала и не требует пожизненного приема антикоагулянтов, которые снижают риски тромбообразования и при этом способствуют развитию кровотечения. Поэтому в будущем Гульназ при желании сможет стать мамой.

«Наши детские кардиохирурги были одними из первых в России, освоившие эту методику и с хорошим результатом. В целом такие случаи в практике встречаются редко: в год в нашем Центре сердечно-сосудистой хирургии требуется не более двух с половиной — трех десятков гомографтов разной конфигурации и размеров. Каждое такое вмешательство требует тщательной подготовки и высокой квалификации специалистов, начиная от врачей функциональной диагностики и кардиологов, которые ведут отбор пациентов на такое лечение, заканчивая всей хирургической бригадой», — отметил главный врач ФЦССХ Минздрава РФ в Челябинске Олег Лукин.





Напомним, весной детские кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) в Челябинске провели уникальную высокотехнологичную операцию на сердце 39-летней пациентке. Конусную реконструкцию трикуспидального клапана при редкой аномалии Эбштейна врачи обычно делают малышам в 4—7 лет. Женщина стала первой пациенткой ФЦССХ старше 18 лет, на которой применили эту технологию, и теперь челябинка может исполнить заветную мечту — стать мамой.