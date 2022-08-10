Челябинцев оштрафовали за купание на запрещенном пляже на озере Смолино

Отдыхающие проигнорировали требование спасателей выйти из воды

В Челябинске провели рейд по побережью озера Смолино для предупреждения купания горожан в неположенных местах, сообщили сегодня, 10 августа, в управлении общественной безопасности города. На запрещенном пляже «Восход» полицейские составили протоколы на двоих отдыхающих, которые отказались выходить из воды.

К приезду сотрудников поисково-спасательной службы и МВД пляж был полон отдыхающими. Спасатели по громкоговорителю объявили, чтобы люди вышли из воды. Однако двое купальщиков проигнорировали требование. Им выписали протоколы об административном правонарушении. Наказание предусматривает штраф от 500 до 2000 рублей.

Между тем в Челябинскую областную больницу поступило рекордное число пациентов с озер. Нейрохирург Сергей Пашнин рассказал, чем опасны «травмы ныряльщика».



Напомним, что этим летом в Челябинске купание разрешено на 18 пляжах: 9 муниципальных и 9 платных. В этих местах дежурят матросы-спасатели и созданы необходимые условия для комфортного и безопасного отдыха.

Купание в неположенных местах может обернуться трагедией, как это случилось недавно на Изумрудном карьере, где утонула 17-летняя девушка.

ИА «Первое областное» не раз писало и о других подобных случаях в разных уголках Челябинской области.

Так, на реке Увельке спасатели больше суток искали тело 21-летнего молодого человека, который пытался переплыть водоем вместе с друзьями. А в Красноармейском районе житель Челябинска утонул в десяти метрах от берега, купаясь в местном карьере.