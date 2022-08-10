«Круг добра» закупил дорогостоящий препарат для челябинских детей с задержкой роста

Курс лечения одного пациента на год стоит 20 млн рублей

Десять детей из Челябинской области совершенно бесплатно получат дорогостоящий препарат, позволяющий преодолеть генетически обусловленную задержку роста. Медикамент, годовой курс которого стоит 20 млн рублей, закупил президентский благотворительный фонд «Круг добра», сообщает пресс-служба Челябинской областной детской больницы.

Уколы будут ставить ребятам с диагнозом «ахондроплазия». До недавних пор это редкое генетическое заболевание, при котором нарушено нормальное развитие костей, считалось неизлечимым. Чтобы хоть как-то помочь пациентам, кости годами вытягивали аппаратами Илизарова. Без лечения рост людей с этим недугом не превышает 130 сантиметров, а их тела остаются непропорциональными.

Ситуацию изменило появление препарата «Восоритид». Он помогает пациентам с двух лет до закрытия зон роста, то есть до 10—12 лет. Терапия простая: препарат вводят подкожно, как инсулин.

Среди первых в Челябинской области и в России препарат получили южноуральцы Ванесса и Всеволод.

«Препарат мы отслеживали с первых статей о нем. Ждали, когда начнутся клинические испытания, даже пытались попасть в контрольную группу. Когда препарат появился в России, нашему счастью не было предела. Сегодня мы в числе первых 40 россиян, кто начал получать терапию. Ванесса очень надеется, что благодаря препарату не придется делать операцию по удлинению бедренных костей в центре Илизарова», — делится мама девочки Анна.

«Восоритид» лицензировали в Европейском союзе в августе 2021 года. Благодаря фонду «Круг добра» препарат в рекордно короткие сроки стал доступен российским детям. В нашей стране его начали применять одновременно с Европой и США.