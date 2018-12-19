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/ До 200 автомобилей в день сможет регистрировать новый филиал МФЦ в Челябинске

До 200 автомобилей в день сможет регистрировать новый филиал МФЦ в Челябинске

Объект планируется запустить в феврале 2019 года.
сегодня в 15:19
  |  Общество

В Челябинске к открытию готовится новый филиал МФЦ. Расположится он на перекрестке улиц Университетская набережная и академика Макеева. Главная особенность здания — в нем челябинцы смогут получить не только госуслуги, но и зарегистрировать свой автомобиль.

Благодаря новому филиалу значительно разгрузится здание на Харлова, а жителям северо-запада Челябинска не придется ездить на другой конец города. Для посетителей МФЦ уже заготовлена парковка, внутри планируется сделать зоны ожидания и буфет. По предварительным данным, что в новом МФЦ смогут регистрировать до 200 автомобилей в день.

Это здание специально создаётся под качественное оказание государственных услуг. Все те здания, в которых мы на сегодняшний день оказываем государственные услуги Челябинской области, в части регистрации транспортных средств они, к сожалению, приспосабливаются под те новые требования, но не всегда это возможно в силу конструктивных особенностей здания. — рассказал сайту «Первый Областной» Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Максим Кулешов.

Работы по строительству филиала сейчас на завершающем этапе. Строители заканчивают утепление фасада и планируют приступать к облицовке. Внутри идут отделочные работы. Планируется, что в работу объект запустят в феврале 2019 года.

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