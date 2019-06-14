/ МФЦ не будет работать в субботу из-за отключения света

15 июня электроэнергии не будет в 14 учреждениях и заведениях.

Частичное отключение света в двух районах Челябинска, Центральном и Калининском, создадут неудобства для горожан ночью и утром 15 июня. Электроснабжение будет ограничено не только в жилых домах, но и в центральном отделе ЗАГС, ТРК «Калибр», КРК «Мегаполис», Краеведческом музее. МФЦ на улице Труда, например, вообще закроет двери для граждан на целый день.

Также ожидается отключение в ТК «Молния» по улице Труда, ТРК «Гагарин Парк», Челябинский зоопарк, ПКиО им. Гагарина, Спорткомплекс «Динамо», ЛД «Уральская Молния», ЮУрГУ, ЧГАУ, ГУ МВД России по Челябинской области и Управление Федерального казначейства по Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Света временно не будет:

1. Район, ограниченный улицами Коммуны, Энгельса, пр. Ленина, Свердловский пр., ул. Воровского, ул. Худякова, ул. Лесопарковая с населением 8000 человек.

2. Район, ограниченный улицами: пр. Победы, ул. Краснознаменная, ул. Косарева, ул. Северо-Крымская, ул. Труда, Свердловский пр., ул. Братьев Кашириных, ул. Герцена с населением 9000 человек.

Жителей города просят отключить из сети электроприборы в целях профилактики и сохранения своего личного имущества.

Электричества не будет с 01:30 до 11:00.