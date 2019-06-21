/ МФЦ будут предоставлять все виды госуслуг

Приемные госструктур планируют ликвидировать.

Со всеми органами власти теперь можно будет задействовать через МФЦ. Центры планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями. Функции по приему платежей за ЖКХ, страховых организаций, мероприятий из социально значимой сферы. Там же предлагают принимать биометрические данные россиян.

При этом приемные госструктур, контактирующие с населением и бизнесом, будут постепенно ликвидировать. По словам главы Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева, многофункциональные центры, таким образом, станут автономной госструктурой, действующей на стороне населения и бизнеса, независимо от интересов органов власти. — сообщают «Известия».

Правительство сейчас рассматривает эту идею. Проект презентовало Министерство экономического развития.