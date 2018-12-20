/ К 2021 году на Южном Урале откроют 35 детских садов

Все они будут строиться в новых микрорайонах городов области.

Два новых детских сада — «Радуга» и «Пчелка» — посетил губернатор области Борис Дубровский. Находятся они в микрорайонах Челябинска, где необходимы дополнительные места для малышей.

Детсад «Радуга» расположился по адресу Победы, 358В и введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Здание реконструировали за счет средств областного бюджета. Сейчас садик готов принять детей в 13 общеразвивающих групп.

Второй садик, «Пчелка», который посетил с визитом глава региона, находится на улице Татищева, 260 в микрорайоне «Ньютон». Открылся он в декабря 2018 года. Дошкольное детское учреждение сможет вместить 12 групп детей, из них — 4 для малышей.

Вопрос с местами в детских садах в регионе для детей от 3 лет решен. За последние пять лет в Челябинске построены 12 новых зданий детских садов. В ближайшие три года будут открыты еще 19 детсадов, а в целом по Челябинской области — 35. Эти садики будут строиться в новых микрорайонах. Там, где это необходимо. Общая сумма затрат составит более 5 млрд рублей. Таких темпов в открытии детских садов регион не знал никогда. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, до 2021 года новые детские сады появятся в Калининском, Центральном, Тракторозаводском, Курчатовском и других районах города. Все они будут построены за счет областного и федерального бюджета. Благодаря появлению новых детских садов, в Челябинске появится еще 6 тысяч 382 места для детей.