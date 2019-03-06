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/ Борис Дубровский посетил новый детский сад в Бишкиле

Борис Дубровский посетил новый детский сад в Бишкиле

Благодаря его открытию в поселке закрылась очередь от трех лет.
сегодня в 19:02
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский с рабочим визитом посетил Чебаркульский район. Первой точкой его маршрута стал новый детский сад в поселке Бишкиль. Новое учреждение для дошколят появилось после того, как по поручению губернатора Челябинской области на строительство направили более 35 миллионов рублей.

Детский сад открылся 15 декабря 2018 года. У нас две группы по 25 детей. Была закуплена новая мебель, новые игрушки. У нас есть своя прачечная и спортивный зал. — рассказала сайту «Первый областной» заведующая детским садом Алия Камалова.

Новое здание занимает 1300 квадратных метров и может похвастаться не только прачечной и спортзалом, но и музыкальным залом, отдельными санузлами, спальнями и местами для приема пищи в каждой группе. Дети, когда пришли в садик впервые, вынесли вердикт: сад круче, чем в городе.

С появлением нового учреждения очередь в детские сады для трехлетних детей в поселке Бишкиль закрыта. Осталось решить вопрос с младшими группами.

Мы выполнили программу. Детскими садами с трех до семи лет регион обеспечен. Наша задача теперь — решить этот вопрос для ясельного возраста, над этим нужно работать. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.


Отметим, что охват дошкольным образованием на Южном Урале является одним из лучших в России. Челябинская область занимает по этому показателю первое место по УрФО и входит топ-10 по России. В период с 2014 по 2018 год в Челябинской области открылось 75 дошкольных учреждений, а в ближайшие 3 года планируется создать примерно 6 тысяч мест в детских садах. Всего на эту задачу выделено 4.6 миллиардов рублей, 2.5 из которых — из бюджета области. Как подчеркнул Борис Дубровский, правительство региона активно работает над поручением президента России Владимира Путина полностью обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях до 2021 года.

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Комментарии

Весёлый кисель
19:18, 06.03.2019
За 3 года ещё 6 тысяч мест появится, это очень много. Мне кажется, что очередей станет значительно меньше к тому времени уже.

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