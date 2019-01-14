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/ О «новых трендах» в СМИ рассказали журналистам

О «новых трендах» в СМИ рассказали журналистам

Так в правительстве Челябинской области отметили День российской печати.
сегодня в 19:16
  |  Общество

В правительстве Челябинской области отметили День российской печати. Сотрудников прессы Южного Урала поздравил губернатор Челябинской Борис Дубровский. На торжественном приеме были награждены работники средств массовой информации, участвовавшие в конкурсе на соискание премии губернатора.

Перед началом торжественной церемонии Борис Дубровский поблагодарил всех журналистов за освещение трагедии в Магнитогорске.

Хотелось бы сразу вас поблагодарить за достойное и объективное освещение событий в Магнитогорске. Благодаря вам люди получили своевременную и достоверную информацию, это очень важно. Несомненно, трагедия глубоко затронула каждого из нас. — отметил Борис Дубровский.

Также, глава региона отметил, что ушедший 2018 год был богат на события, но наступивший 2019 будет не менее насыщенным как для жителей области, так и для представителей СМИ.

Начавшийся год — юбилейный для Челябинской области. Он будет не менее насыщенным, а по масштабам задач — еще более напряженным и динамичным. До конца года будут построены основные объекты к саммитам ШОС и БРИКС. Мы увидим ключевые элементы инфраструктуры саммитов, которые изменят привычное представление о Челябинске как исключительно промышленном центре. Будут продолжены природоохранные проекты в тесной увязке с программами благоустройства городов. Усилится динамика строительства школ, детских садов, спортивных объектов, расширятся культурные горизонты региона. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

К поздравлениям присоединился и председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. В своем слове он подчеркнул роль журналистики в жизни современного общества.

Сегодня трудно переоценить роль средств массовой информации в нашей жизни. Вы не только оперативно информируете южноуральцев о событиях в области и самых актуальных проблемах, вы формируете общественное мнение. Сегодня любой проект невозможно представить без освещения прессой. И именно объективное освещение во многом определяет их успешную реализацию. — сказал Владимир Мякуш.

Тема магнитогорской трагедии стала одним из предметов обсуждения таких вопросов как «фейковые новости» и «журналистка этика». Как отметила председатель союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук так называемые «Fake News», то есть непроверенная информация — один из главных вызовов для современной журналистики. Важным, в современном медиаполе становится не скорость, а достоверность информации. По ее словам, погоня за популярностью и «хайпом» может привести к серьезным последствиям, что и доказал пример магнитогорской трагедии.

Журналистика больше не может быть такой, какой она была. Нынешняя ситуация будет такой, что каждое СМИ должно будет представить факты. Именно поэтому в Государственной Думе сегодня и рассматривается новый закон, который будет заставлять средства массовой информации нести ответственность за каждое свое слово. Это — новый тренд года. — сказала сайту «Первый областной» Светлана Яремчук.

Была затронута и тема извинения СМИ перед читателями за непроверенную информацию. По мнению председателя союза журналистов региона, это скорее этическая норма и уважающая себя и свою аудиторию редакция не потеряет, а наоборот приобретет в имидже, если извиниться за непроверенную информацию.

Если редакция на самом деле признала, что была неправа, но призналась и извинилась, то это не повредит имиджу, наоборот, ее будут больше уважать. Другой вопрос — признала ли редакция. И это другая история, и не всегда редакторы готовы на это. Но мне кажется, что время все расставит на места и смелость редактора заключается не в том, чтобы дать «жареную» новость, но и если эта новость не подтвердилась, то найти мужество и извиниться. — сказала Светлана Яремчук.

В 2018 году на территории Челябинской области прошел ряд важных для южноуральских медиа событий. Например, традиционный областной фестиваль СМИ, известный далеко за пределами региона. В прошлом году его проведение совпало с двумя серьезными мероприятиями всероссийского масштаба, которые прошли в Челябинске с общим количеством участников около 600 человек. Одно из них — «Всероссийский форум региональных СМИ «Медиа в условиях цифровой экономики», который прошел под патронажем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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