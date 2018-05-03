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/ Мать отправили в колонию за неуплату алиментов дочери

Мать отправили в колонию за неуплату алиментов дочери

До этого подсудимая шесть раз попадалась на кражах.
сегодня в 12:23
  |  Общество

43-летняя жительница Брединского района проведет полгода в колонии-поселении из-за долга по алиментам. Женщину признали виновной по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Подсудимую еще несколько лет назад лишили родительских прав, единственную дочь отправили в детдом, а потом — в приемную семью. При этом взыскать алименты с женщины не удавалось: последние три года она почти все время находилась в местах лишения свободы. По статье «Кража» ее отправляли за решетку уже шесть раз. Из-за этого долг женщины составил всего 56 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года она была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», суд тогда отправил ее под арест на десять суток. Но это не послужило ей сигналом, поэтому вполне предсказуемым продолжением всей этой истории стало возбуждение дознавателем Брединского отдела судебных приставов уголовного дела. — уточнили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Женщине назначили шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По словам Михаила Грицещенко, начальника Брединского отдела судебных приставов, это первый в районе столь жесткий приговор с лишением свободы должнику по алиментам за последние два года и первый вообще — матери-алиментщице.

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