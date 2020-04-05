Нетрезвый мужчина угнал автомобиль в Челябинской области

Во время расследования уголовного дела он успел совершить аналогичное преступление.

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В Троицке Челябинской области местный житель угнал автомобиль, а после скрылся. Сотрудники полиции провели расследование дела и передали его в суд.

Известно, что злоумышленник 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью подручных средств открыл дверь автомобиля, сел за руль и уехал. Однако с управлением троичанин справиться не смог, и вскоре съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия.

«В настоящее время окончено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 166 УК РФ „неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“. Материалы направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, пока шло расследование данного дела, злоумышленник успел совершить аналогичное преступление, на сегодняшний день в нём также разбираются сотрудники полиции.

Мужчине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Согласно закону, по возбуждённому делу южноуральцу грозит до пяти лет лишения свободы.