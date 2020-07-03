Нетрезвый мужчина не пропускал бригаду скорой помощи к пациенту в Челябинске

Дебошир просил провести ему анализ на коронавирусную инфекцию.

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В Челябинске нетрезвый мужчина не пропускал в подъезд бригаду скорой помощи. Инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля 2020 года. Медики прибыли к дому по улице Третьего Интернационала, откуда поступил вызов, однако сразу попасть в подъезд не смогли.

«Бригада скорой помощи пыталась дозвониться до людей, от которых поступил вызов. В это время к ним подошел нетрезвый мужчина, который начал интересоваться эпидобстановкой в городе, а после попросил сделать ему тест на COVID-19. Когда родственники пациента открыли дверь в подъезд, мужчина загородил проход и не давал войти медицинским работникам», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

В сложившихся обстоятельствах фельдшеру пришлось воспользоваться тревожной кнопкой для того, чтобы вызвать подмогу.

«Времени ждать, когда он успокоится не было. Я был вынужден нажать сигнал „Тревога“. Огромная благодарность сотрудникам Росгвардии. Теперь работать гораздо спокойнее потому, что знаешь — помощь подоспеет быстро», — сообщает фельдшер Леонид Евдокимов.

Система тревожных кнопок работает в Челябинске с начала 2020 года. Она установлена во всех автомобилях скорой помощи, благодаря чему медики могут быстро вызвать подмогу в случае непредвиденных обстоятельств.

Быстро прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали 21-летнего молодого человека, после чего передали его сотрудникам полиции. Фельдшер же направил на имя начальника управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майора полиции Александра Ясинского благодарственное письмо, в котором отметил быструю и эффективную работу бойцов.