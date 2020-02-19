Маме тройняшек помогут получить жилье, которого она добивается пять лет

Со своей проблемой она обратилась на прием к губернатору Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 19 февраля, провел личный прием граждан. С различными проблемами к главе региона обратились южноуральцы, среди которых была мама девочек-тройняшек Эльвира Гатаева.



«Мы много раз обращались письменно, писали, нам приходили отписки, что наша семья не нуждается, является многодетной, а не малообеспеченной», — рассказывает Эльвира Гатаева.

Глава региона поручил разобраться в данной ситуации.

«У нас есть специальная программа по выделению жилья нуждающимся. Семья, я так полагаю, нуждается, почему тогда вопрос не был решен за пять лет? Нужно разобраться, у меня просьба, нет ли у нас других семей с подобными проблемами? Надо на это обратить внимание», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также на прием обратились жители поселка Андреевский, расположенного в Брединском районе. В поселке есть мост, пролегающий через реку, он не ремонитровался с 1986 года. Сейчас он начал разрушаться, но восстановить его за счет средств бюджета поселка — невозможно, их слишком мало. Решение данной проблемы на личный контроль взял министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Еще одним важным вопросом, которым интересуются южноуральцы, стала экология. Жители Ленинского района Челябинска обратились с просьбой установить еще один пост мониторинга воздуха. Данную проблему уже практически решили, поскольку по словам министра экологии Челябинской области, пост мониторинга уже построен, осталось лишь отладить его работу.