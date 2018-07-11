/ Сигареты пропали из ассортимента «Красного и белого»

Магазины вели запрещенную законом торговлю у школ.

Более 170 магазинов популярной сети «Красное&Белое», расположенных рядом с образовательными учреждениями, убрали из продажи табачную продукцию. Об этом представители организации сообщили в УФАС. Ранее сотрудники ведомства указали сети на нарушение Закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и направили соответствующее предупреждения. О нарушениях им сообщили конкуренты, которые занимаются торговлей алкогольной и табачной продукцией.

В подтверждение компания представила копии кассовых чеков, свидетельствующих о приобретении указанного товара в данных магазинах. Речь идет о 79 торговых объектах в г. Челябинске, 20 — в г. Магнитогорске, 14 — в г. Златоусте, 14 — в г. Миассе, 5 — в г. Южноуральске, 6 — в г. Копейске и еще 34 магазинах в других муниципальных образованиях Челябинской области. — пояснили в региональном УФАС.

Ранее сообщалось, что ряд магазинов сети должны изъять из продажи табачную продукцию до 30 мая.