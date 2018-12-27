Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.89 +68.89 78.52 +78.52
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ 36 семей, давно ждавших свое жилье, празднуют новоселье в Пласте

36 семей, давно ждавших свое жилье, празднуют новоселье в Пласте

Ключи от квартир вручили сиротам и переселенцам из аварийного фонда.
сегодня в 17:53
  |  Общество

Дома для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот строятся по всей Челябинской области. Например, в Пласте для них приобрели 37 квартир в новостройке. Сдали дом сегодня, 27 декабря. В квартирах уже есть сантехника, сделан ремонт. Многие новоселы хотят встретить Новый год в новом жилье.

В квартире я уже была. Там уютно, хотя еще ничего нет. Рада, что получаю сегодня ключи от своего жилья. Очень ждала этого. Сначала я все договора заключу, а потом уже буду переезжать. Уже представляла, как все у меня будет выглядеть. Не думала даже, что под новый год все исполнится. Если успею все сделать, то праздники буду включать здесь. Квартира однокомнатная, буду жить в ней с супругом и ребенком, ему 4 месяца. 18 лет мне исполнится в 2019 году, то есть я квартиру получила еще до совершеннолетия. — рассказала сайту «Первый областной» Наталья Макарова.

На покупку квартир в Пласте выделили 42 миллиона рублей из районного, областного, федерального бюджета.

Общество
90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте
сегодня в 17:10
90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте
Общество
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
05.10.2018
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
Общество
74 троицкие семьи перебрались в новостройку из ветхоаварийных домов
17.08.2017
74 троицкие семьи перебрались в новостройку из ветхоаварийных домов
Общество
Жильцы ветхих домов переехали в магнитогорские новостройки по наказу Президента
24.05.2017
Жильцы ветхих домов переехали в магнитогорские новостройки по наказу Президента
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Цены на нефть могут вырасти в 2019 году
сегодня в 19:23
Цены на нефть могут вырасти в 2019 году
Общество
Стал известен режим работы общественного транспорта в праздники
сегодня в 18:55
Стал известен режим работы общественного транспорта в праздники
Общество
Сделать фотографии новогодними в один клик предлагают челябинские разработчики
сегодня в 18:30
Сделать фотографии новогодними в один клик предлагают челябинские разработчики
Общество
36 семей, давно ждавших свое жилье, празднуют новоселье в Пласте
сегодня в 17:53
36 семей, давно ждавших свое жилье, празднуют новоселье в Пласте
Общество
Талантливого южноуральского дирижера поздравил с юбилеем Борис Дубровский
сегодня в 17:37
Талантливого южноуральского дирижера поздравил с юбилеем Борис Дубровский
Общество
90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте
сегодня в 17:10
90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте
Политика
Три кандидата уже подали заявки на конкурс по выбору мэра
сегодня в 15:55
Три кандидата уже подали заявки на конкурс по выбору мэра
Общество
Мужчина проехал две тысячи километров в открытом вагоне, чтобы навестить друга
сегодня в 15:23
Мужчина проехал две тысячи километров в открытом вагоне, чтобы навестить друга
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6