/ 36 семей, давно ждавших свое жилье, празднуют новоселье в Пласте

Ключи от квартир вручили сиротам и переселенцам из аварийного фонда.

Дома для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот строятся по всей Челябинской области. Например, в Пласте для них приобрели 37 квартир в новостройке. Сдали дом сегодня, 27 декабря. В квартирах уже есть сантехника, сделан ремонт. Многие новоселы хотят встретить Новый год в новом жилье.

В квартире я уже была. Там уютно, хотя еще ничего нет. Рада, что получаю сегодня ключи от своего жилья. Очень ждала этого. Сначала я все договора заключу, а потом уже буду переезжать. Уже представляла, как все у меня будет выглядеть. Не думала даже, что под новый год все исполнится. Если успею все сделать, то праздники буду включать здесь. Квартира однокомнатная, буду жить в ней с супругом и ребенком, ему 4 месяца. 18 лет мне исполнится в 2019 году, то есть я квартиру получила еще до совершеннолетия. — рассказала сайту «Первый областной» Наталья Макарова.

На покупку квартир в Пласте выделили 42 миллиона рублей из районного, областного, федерального бюджета.