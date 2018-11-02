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/ Полигон в Полетаево останется площадкой для захоронения отходов

Полигон в Полетаево останется площадкой для захоронения отходов

Верховный суд не принял старую схему, а Минэкологии уже работает над скорректированной.
сегодня в 15:54
  |  Общество

Верховный суд РФ не принял схему обращения с отходами, которую предлагала Челябинская область. Однако это не значит, что полигон в Полетаево будет закрыть. Схему предлагали летом, до начала работы регоператора в Челябинской кластере. Как только он зайдет на территорию, все будет пересмотрено. Об этом сообщают в Минэкологии.

Полигон ТБО имеет все разрешительные документы, он занесен в «Государственный реестр объектов размещения отходов» (ГРРО). По нему получено положительное заключение Государственной экспертизы, и соответствует существующим требованиям СанПинам. На полигоне постоянно проводятся замеры атмосферного воздуха, на контрольных скважинах вокруг полигона берутся пробы воды. Наблюдения показали — никакого вредного воздействия на Шершневское водохранилище и атмосферный воздух полигоном не оказывается. — сообщил руководитель Управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Все замечания прокуратуры и общественности министерство экологии учло, уже идет работа над корректировкой схемы.

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