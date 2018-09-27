/ Челябинцев избавят от платы недобросовестным перевозчикам, допустившим мусорный коллапс

Итоги визита делегации на улицу Набережную

Мусор из самого проблемного Калининского района вывезут в течение двух дней. Это пообещал мэр Евгений Тефтелев, лично приехавший проследить за уборкой контейнеров на улице Набережной. Там же состоялась встреча с представителями прокуратуры и федеральным инспектором Сергеем Моревым. Было рассказано, как работают городская и районная администрации вместе с управляющими компаниями в поисках перевозчиков. Также обсудили грядущие изменения.

С 1 октября нужно предоставлять платежные квитанции на нового оператора. Зачем платить ООО «ГорЭкоЦентр+», если они не исполняют обязанности. — сообщил главный прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

Визит Евгения Тефтелева привлек жителей домов по улице Набережной. Их беспокоил вопрос тарифа: не поднимется ли он в ближайшее время. Мэр Челябинска объяснил, что сам живет в Калининском районе, видит под окнами такую же картину, но ждет, пока новые перевозчики доберутся до его дома.

Мы делаем все, чтобы вы на себе финансовый вопрос не почувствовали. Вопрос о поднятии тарифа есть, но это не тема сегодняшнего дня. — таков вердикт Евгения Тефтелева.

Это успокоило жителей Калининского района.

Недели полторы мусор не вывозился. Все больше и больше накапливался. Жильцы распереживались уже, что начнут бегать мышки, крысы. Все переживали, бросили нас или все-таки продолжат вывоз. Теперь приехали новые машины, они вывозить будут. У меня вчера был клиент, водитель мусоровоза, который сказал, что надеется, что их вернут на работу. Тефтелев пообещал в ближайшее время не поднимать тарифы на вывоз мусора. Я лично его спросила. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Тамара Мурко.

Ситуацию с вывозом мусора продолжает контролировать региональная и городская прокуратура, а также администрация. До конца недели коллапс должен завершиться.