/ «Благодарю за терпение». Борис Дубровский выступил с видеообращением к жителям Челябинска

Глава региона прокомментировал причину протеста перевозчиков ТБО.





Глава региона вернувшись из командировки тут же занялся мусорным коллапсом в Челябинске. Борис Дубровский лично осмотрел челябинские дворы, побывал на городской свалке и новом полигоне в Полетаево, затем провел экстренное совещание. Сегодня, 29 сентября, губернатор выступил с видеообращением ко всем жителям региона, в котором рассказал о своем видении сложившейся ситуации и срочных мерах, способных решить глобальную проблему. Губернатор также признался, что власть была не готова к такому повороту, намеренно спровоцированному компаниями-перевозчиками.

Мы приняли решение о закрытии городской свалки в черте города. Свалка закрыта. Это сделано в интересах здоровья каждого жителя нашего города. Решение о закрытии городской свалки было выверено, осмыслено, просчитано. Для компенсации дополнительных затрат, возникших у перевозчиков в связи с увеличением расстояния доставки мусора, правительством региона выделены необходимые средства. Многие компании-перевозчики продолжили свою деятельность в новых условиях. Однако ряд аффилированных, и сегодня можно сказать недобросовестных перевозчиков, отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что в итоге и привело к накоплению отходов на их площадках. Такого сценария мы не ожидали. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. Я уверен, что правоохранительные органы дадут компетентную оценку этим действиям. Я считаю, что сделано это было с одной целью: заставить власть вновь открыть челябинскую свалку. По своей сути это беспрецедентный шантаж, абсурдный и бессмысленный. — говорит в своем обращении Борис Дубровский.

Глава региона сообщил жителям, что вопрос с невывозом мусора полностью решится к началу следующей недели, 1 октября. Сейчас из 2700 площадок проблемными остаются 320. В городе круглосуточно работает 80 единиц техники. Сегодня, 29 сентября, региональным оператором будет предоставлено еще 20 мусоровозов, а старые контейнеры во всем городе заменят на новые, говорит губернатор.

Борис Дубровский поблагодарил жителей Челябинска за терпение и пожелал хороших выходных.