Нет панике и грусти: лучшие шутки и анекдоты про коронавирус

Соблюдаем необходимые меры и остаёмся позитивными.

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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Объявлена пандемия, людей просят сидеть дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Кто-то паникует, а кто-то, хоть и относится к данной ситуации серьёзно, не забывает о юморе. Для того, чтобы поднять вам настроение во время карантина, редакция сайта «Первый областной» собрала лучшие шутки и анекдоты о коронавирусе и карантине. Смейтесь и будьте здоровы!

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У меня одного ощущение второго Нового года? Сумками закупаем еду, алкоголь, смотрим обращение президента, готовимся просидеть неделю-другую перед телевизором...

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Сохраняйте позитив, не поддавайтесь панике и продолжайте соблюдать все меры безопасности и карантин!

