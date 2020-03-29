Новый признак заражения коронавирусом назвали врачи

Теперь бороться с инфекцией предстоит и офтальмологам.

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Ещё один признак заражения коронавирусной инфекцией назвали медики. Им оказался конъюнктивит. Об этом говорится на сайте Американской академии офтальмологии.

Такой вывод был сделан исходя из данных китайских врачей, которые заявили, что конъюнктивит был у каждого 30 пациента — 19 случаев из 1099 исследованных. Конечно же, не стоит сразу паниковать, если вдруг у вас начался конъюнктивит: помимо этого симптома характерные признаки коронавирусной инфекции — высокая температура, сухой кашель, боль в горле, одышка.

Поэтому врачи призвали людей как можно реже прикасаться к слизистой глаз, рта и носа, и, конечно же, как можно чаще мыть руки и соблюдать личную гигиену. А при первых признаках коронавирусной инфекции немедленно вызывать врача.