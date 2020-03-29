Коронавирус и такси: как защищаются от инфекции таксисты

О принимаемых мерах рассказал читательнице «Первого областного» один из водителей.

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Челябинские таксисты, как и водители общественного транспорта, заботятся о своей безопасности и безопасности пассажиров и принимают необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Что же делают водители такси? Об этом сайту «Первый областной» рассказала наша читательница, пассажирка и собеседница таксиста.

«Разговорились с водителем о принимаемых мерах, он рассказал, что большая часть таксистов не берёт заказы в аэропорт, потому что высокий риск заразиться от прибывающих. Кроме того, они стараются не садить пассажиров на переднее сиденье, чтобы соблюдать хоть какую-то дистанцию»,— рассказывает читательница.

Кроме того, по словам таксиста, есть и такие водители, которые раскладывают тряпки с чесноком для дезинфекции. А некоторые каждый вечер обрабатывают свою машину спиртом для обеззараживания.

Конечно же, большинство водителей такси просто носят защитную маску и как можно чаще проветривают салон. А кто-то носит одноразовые перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом во время передачи наличных средств.