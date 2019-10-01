«Нет» хостелам в квартирах, «да» повышению зарплаты и пожарной безопасности

С 1 октября вступает в силу ряд новых законов.

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В числе законов, вступающих в силу с 1 октября 2019 года, есть несколько долгожданных пунктов: запрет на хостелы, расположенные в квартирах жилых домов, а также повышение заработной платы работникам бюджетных сфер.



Хостелы в квартирах жилых домов

С 1 октября все хостелы должны быть расположены только в нежилых помещениях на 1 этаже. Также они должны иметь отдельный вход. Никаких меняющихся соседей и гостей, перепутавших вашу дверь с дверью хостела, болльше не будет.

Повышение зарплаты работникам бюджетных сфер

На 4,3% увеличится заработная плата государственных служащих. Прибавку получат работники федеральных учреждений: казенных, бюджетных и автономных. Зарплата увеличится и у военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

Повышение НДС на пальмовое масло

С 1 октября налог на добавленную стоимость на пальмовое масло будет увеличен с 10 до 20%. В то же время будет снижен НДС на реализацию ягод и фруктов до 10%. Благодаря этому увеличится цена на кондитерские изделия, а цены на полезные продукты уменьшатся. Это позволит сделать правильное питание более доступным.

Перевозить детей можно только в автобусах с ремнями безопасности

Теперь для того, чтобы перевезти группу детей, необходимо, чтобы автобус был оборудован ремнями безопасности, а дети, находящиеся в нем, были пристегнуты. Ранее эти требования распространялись только на междугородние поездки, сейчас это касается и передвижения по городу.