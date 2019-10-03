В Калининском районе Челябинска произошел крупный пожар

Возгорание открылось на балконе жилого дома.

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В Калининском районе Челябинска было замечено крупное облако дыма. Пожар произошел на балконе жилого дома на проспекте Победы. На место возгорания оперативно прибыло несколько пожарных машин.

«В 3:14 ночи к нам поступил звонок о пожаре, через 4 минуты экипаж прибыл на указанный адрес. В 3:21 пожар был локализован, еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Пожар произошел на балконе первого этажа 9-этажного жилого дома, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Также горели вещи на площади 6 кв. м. На место заявки выезжали машина с цистерной и автолестница», — сообщили корреспонденту «Первого областного» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Также в МЧС сообщили, что при возгорании никто не пострадал.

Напомним, ранее правительство Российской Федерации внесло изменения в правила противопожарной безопасности. С 1 октября во время пребывания на балконах квартир, гостиниц и общежитий нужно забыть об открытом огне. Внесение таких изменений инициировали МЧС России. Эти поправки должны повысить пожарную безопасность.