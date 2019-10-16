Мать и сын погибли при пожаре в Кыштыме

Жилище полностью уничтожило огнем.

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Дом на улице 2-й Пионерской вспыхнул вечером 15 октября. Огонь быстро распространился по всему дому и перекинулся на надворные постройки. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух человек: 80-летней женщины и 50-летнего мужчины. Мать и сын уже не подавали признаков жизни.

Огонь уничтожил дом и все надворные постройки полностью, также пострадал навес и гараж соседей погибшей семьи.

«Для ликвидации последствий пожара было привлечено 20 человек и 7 единиц техники от муниципального звена областной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники», — прокомментировали в пресс-службе МЧС региона.

По факту гибели людей на пожаре проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники МЧС напоминают: если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номерам «01», «101» или «112».