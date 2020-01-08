«Арендодатель—насильник»: скандальная история произошла в Челябинске

Какие дополнительные услуги можно получить, снимая жилье?

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Татьяна приехала из Карталов на заработки в Челябинск. На Доватора, 4 Б сняла однокомнатную квартиру для себя и 15—летнего сына, устроилась на работу. Сначала была сиделкой, а после начала трудиться администратором в салоне.

На протяжении 11 месяцев женщину, кажется, ничего не смущало, а сегодня она написала заявление на владельца квартиры, в которой жила все это время.

«Он стал меня домогаться, насиловал несколько раз, не помню, сколько именно. Мне это надоело, и я решила съехать», — рассказала сайту «Первый Областной» Татьяна.

Можно только догадываться, сколько раз хозяин квартиры склонял женщину к интиму, но скорее всего много, раз она сбилась со счета. И вообще, почему раньше ее все устраивало, а теперь неожиданно надоело? На эти вопросы женщина ответа не дает. Как и на то, зачем она брала от владельца жилья деньги на разные нужды, которые теперь он требует вернуть.

«Он говорит, что я должна ему 50 тысяч, еще 2 за коммуналку и нужно возместить ущерб за то, что кошка поцарапала обои и диван», — рассказывает женщина.

Известно, что этот мужчина занимается скупкой машин, он ровесник женщины — ему около 45 лет, но неизвестно, какая кошка пробежала между людьми, что дело дошло до полицейского участка.

Татьяна написала заявление на арендодателя, мужчина не отдает ей вещи, документы и накопленные деньги, а также угрожает расправой, как говорит женщина.

«В отделе полиции Советский информация подтверждается. Женщина пришла с заявлением, оно зарегистрировано. Будет проводиться проверка», — сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

В запутанной истории с амурно—криминальным подтекстом теперь придется разбираться сотрудникам правоохранительных органов.