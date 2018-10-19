/ Строительство дельфинария отменили в Челябинском бору

Судьбу территории решат на общественных слушаниях.

Несколько недель в Челябинске обсуждали возможное строительство дельфинария в зоне Городского бора. Общество инициатива возмутила. Одни жалели деревья, которые придется вырубить под строительство, другие — дельфинов, которым придется жить в неволе. Зоозащитники даже отправились на сбор подписей против дельфинария, чтобы потом использовать их в качестве аргумента на публичных слушаниях. Однако решение о строительстве отклонили раньше.

Борьба шла несколько лет. Мы сначала выступали против передвижных дельфинариев, а когда речь зашла о стационарном, все оказались против. Дельфин в день проплывает много километров в воде. Он хочет жить в стае. А в дельфинарии одиночество, неволя и хлорированная вода. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Павел Михнюкевич.

Дельфинарий решил не строить руководитель МБУ «Зоопарк». Во внимание приняли также мнение жителей Челябинска. Не тронут и деревья, которые, якобы, собирались вырубить под парковку.

На территории, где предполагалось строительство дельфинария, деревья сохранятся, дорожно-тропиночная сеть, которая ведет к МБУ «Зоопарк», будет вымощена деревянными лагами, чтобы предупредить какое-либо повреждение почвы. — сообщил председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев.

Отметим, что публичные слушания по судьбе территории пройдут 25 октября в Доме архитекторов.