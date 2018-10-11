/ Девочка-мангуст из Челябинского зоопарка составила пару одинокому хищнику в Сибири

Вместе с ней в Иркутск отправились два суриката.

Челябинский зоопарк попрощался с 3-месячной девочкой-мангустом. Маленькую хищницу отправили в Иркутскую зоогалерею. Как рассказали сайту «Первый областной» в зоопарке, пополнение у мангустов Пушинки и Лапки случилось в начале июля. На свет появились 7 детенышей. Сотрудники зоопарка начали переговоры с коллегами из других городов.

В Иркутске с радостью нашли место для девочки-мангуста. Когда малыши окрепли, их стали отправлять на ПМЖ в другие зоопарки. Пересылают маленьких животных в деревянных коробках со всеми документами и важной информацией о новичках.

Тика долгожданная подруга нашему холостяку Рику. Документы в порядке, карантин не нужен, так что после небольшой адаптации, в ближайшие дни, высадим молодежь на экспозицию. — сообщили в зоогалерее Иркутска.

Вместе с мангустом Тикой в Иркутск приехали южноуральские сурикаты. Они тоже обживают новый вольер.