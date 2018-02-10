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/ Максимальное снижение уровня безработицы прогнозируют к осени на Южном Урале

Максимальное снижение уровня безработицы прогнозируют к осени на Южном Урале

Количество нуждающихся в работе достигнет 21-22 тысяч.
сегодня в 12:27
  |  Общество

Эксперты Областной службы занятости населения предсказывают максимальное с 2012 года снижение уровня безработицы в регионе. На 1 января 2018 года уровень безработицы снизился до 1,4%, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1.8%. Не повлияет на этот показатель ситуация с массовыми сокращениями на ЮУЖД.

В целом на 2018 год специалисты прогнозируют положительную динамику на рынке труда, аналогичную динамике 2017 года. К осени 2018 года численность безработных должна снизиться до 21–22 тысяч человек. Это будет наименьший показатель в регионе с 2012 года. — сообщили сайту «Первый областной» в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

Напомним, ранее появилась информация о февральских сокращениях в ЮУЖД. Работы лишатся 988 человек, трудящихся в подразделении эксплуатации и ремонта путевых машин. Причиной увольнения являлась ликвидация структурного подразделения.

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Комментарии

ВВА
17:34, 10.02.2018
"ОЧКОВТИРАТЕЛИ" !!! Если это не так, то скажите тысячам "обездоленных" тем кому отказывают с порога в приеме на работу ввиду судимости или уволенным за прогул на что им жить, как детей одевать в школу. Взрослые худо бедно проживут увеличив преступность, а дети будут вынуждены стать на путь .... Одним словом не бедные чиновники, ни чего не делая для обеспечения работой не защищенной части населения обрекаете сами себя на проживание в зоне "криминального риска".
luaz2004
16:21, 10.02.2018
Гнать надо однако таких "специалистов" сокращение за сокращениями идут . а эти горе специалисты нам врут о сокращении безработицы, фамилии этих "спецов в студию" вот кого сократить необходимо, что бы людям мозги не пудрили.
Орлов Михаил Юрьевич
13:15, 10.02.2018
Очередное вранье чиновников.А вот обратная информация.16 предприятий Южного Урала планируют массовые сокращения
Всего в 2018 году от лишних работников планируют избавиться 220 организаций.
Челябинск, 9 февраля — АиФ-Челябинск. Более двух сотен южноуральских предприятий собираются расстаться с частью сотрудников. Об этом сообщили в ГУ по труду и занятости населения Челябинской области.
В рамках массового высвобождения до мая 2018 года фактически предполагается увольнение не более 1000 работников предприятий Челябинской области. Это меньше показателя прошлого года.
Почти 4 тыс. южноуральцев останутся без работы в январе-мае 2018 года
«Уведомление о предполагаемых сокращениях получено от 221 предприятия (на 3,7 тыс. человек), — прокомментировала пресс-служба Управления, — в том числе по массовым высвобождениям от 16 предприятий (на 2,4 тыс. человек). Основной объём высвобождений на ЮУЖД — 1,6 тыс. работников. Дело в том, что в 2018 году предстоит реорганизация структуры, в рамках которой работников уволят и вновь примут на работу в другие подразделения. По оценке работодателя число реально высвобождаемых работников предприятия не поднимется выше 300−350 человек».
В режиме неполного рабочего дня сегодня работают 4,8 тыс. южноуральцев на 51 предприятии. Наибольшая численность — на «ЧТЗ-Уралтрак» (1,9 тыс.), где этот режим сохраняется уже четвертый год.

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