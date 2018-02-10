/ Максимальное снижение уровня безработицы прогнозируют к осени на Южном Урале

Количество нуждающихся в работе достигнет 21-22 тысяч.

Эксперты Областной службы занятости населения предсказывают максимальное с 2012 года снижение уровня безработицы в регионе. На 1 января 2018 года уровень безработицы снизился до 1,4%, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1.8%. Не повлияет на этот показатель ситуация с массовыми сокращениями на ЮУЖД.



В целом на 2018 год специалисты прогнозируют положительную динамику на рынке труда, аналогичную динамике 2017 года. К осени 2018 года численность безработных должна снизиться до 21–22 тысяч человек. Это будет наименьший показатель в регионе с 2012 года. — сообщили сайту «Первый областной» в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.



Напомним, ранее появилась информация о февральских сокращениях в ЮУЖД. Работы лишатся 988 человек, трудящихся в подразделении эксплуатации и ремонта путевых машин. Причиной увольнения являлась ликвидация структурного подразделения.

