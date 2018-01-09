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/ Больше 6 тысяч человек простились со статусом «безработный» за прошедший год

Больше 6 тысяч человек простились со статусом «безработный» за прошедший год

Челябинская область демонстрирует хорошие показатели.
сегодня в 14:17
  |  Общество

Уровень безработицы на Южном Урале снижается. На начало 2018 года в поисках постоянной работы числятся на 6,5 тысяч человек меньше, чем в 2017. На первой строчке антирейтинга теперь находится Нязепетровск, а не Верхний Уфалей. Впервые с момента остановки «Уфалейникеля» город ушел с позиции «лидера».

Уровень безработицы в Верхнем Уфалее, где в прошлом году остановило работу градообразующее предприятие «Уфалейникель» и произошел соответствующий скачок неприятного показателя, снизился до 7,8%. Верхний Уфалей впервые с момента остановки «Уфалейникеля» покинул первую строчку по уровню безработицы в регионе, уступив это место более «привычному» лидеру — Нязепетровску. Но и в этом городе есть позитивная тенденция, неплохие заказы на 2018 год есть у местного кранового завода. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Напомним, что ситуацию с безработицей в Верхнем Уфалее решает статус ТОСЭР. В городе уже появился первый резидент «Уфалейский трикотаж», на очереди одобрение еще двух заявок. Эти предприятия дадут новые рабочие места оставшимся без места уфалейцам.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

за державу обидно
17:52, 09.01.2018
есть 3 вида вранья -ложь, наглая ложь и российская статистика
за державу обидно
17:50, 09.01.2018
померли?
все туфта - я не работаю: нет работы (58 лет) в центре искать бесполезно и таких много!
17:04, 09.01.2018
все что вы пишете туфта - я не работаю: нет работы (58 лет) в центре искать бесполезно и таких людей много! А вы о статистике.... Ваша статистика не правильная! И искать работу через гос услуги бесполезно! Вы правы - повышайте возрастной ценз выхода на пенсию и будет правильно! Молодым не где работать...

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