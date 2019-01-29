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/ Видео с чиновниками, убирающими снег, набирает популярность в интернете

Видео с чиновниками, убирающими снег, набирает популярность в интернете

Флешмоб или реклама — рассказывают эксперты.
сегодня в 19:43
  |  Общество

В интернете набирает популярность ролик с «чиновниками», убирающими снег в районе вокзала в Челябинске. Многие горожане приняли происходящее на видео за некий флешмоб, однако есть версия, что за красивой картинкой скрывается реклама популярного сериала.

Расшифровать вирус обычному человеку будет проблематично, и это проблема тех, кто вирус создал. Но очевидно, что это реклама одного из телепроектов, возможно одного из развлекательных каналов, потому что там масса сериалов на тему чиновников. Потому что они там убирают снег. Не могу сказать, что ребята сработали качественно, хотя любому человеку, в том числе виросному специалисту важно не навредить кому-то, а здесь получается, что огромная масса негатива вылилась на чиновников из регионов, Алтайского края, Уфа, Казань, Челябинск, что они показушно вышли убирать снег. — рассказал эксперт в области вирусного PR Антон Первухин.

На видеозаписи, размещённой в сети, запечатлен чиновник, убирающий снег. Мужчина одет в элегантное пальто, ему помогает не менее разодетый товарищ. Рядом со снежной кучей стоит внедорожник с номерами «ООО» — именно такую серию носят номерные знаки чиновников.

Рядом с убирающими снег мужчинами стоят несколько рабочих, подначивающих чиновников работать усерднее.

Мужик какой-то холёный снег чистит. Чёт без перчаток, без шапки. — говорит девушка снимающая видео.

Пользователи сети предположили, что главный герой видео на самом деле является чиновником, однако появился и ряд несогласных. Многие разглядели в мужчине известного блогера из Москвы.

Отметим, солидно одетые мужчины, чистящие улицы от снега, появились в Казани, Уфе, Барнауле и других городах России, из-за чего можно предположить, что ролик — реклама популярного сериала, плакат которого постоянно мелькает на видео. По сюжету данной ленты главный герой — нерадивный чиновник из Министерства образования, вынужденный сменить пост управленца на кафедру словесности в региональном вузе.

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