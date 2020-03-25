ОТВ будет транслировать спектакли челябинских театров в режиме онлайн

Культурно провести досуг южноуральцы смогут даже в стенах своей квартиры.

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Несмотря на карантин по коронавирусу в Челябинской области, культурная жизнь горожан не прекратится. Медиахолдинг ОТВ будет транслировать спектакли и концерты различных театров в режиме онлайн. Нашу идею поддержали и сами деятели культуры, и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Так, на сайте1obl.tv появится специальный раздел «Online-театр», где будет транслироваться не только привычный репертуар, но и премьерные показы. Таким образом, южноуральцы впервые получат возможность наблюдать за захватывающим действием на сцене прямо в стенах своего дома совершенно бесплатно. При этом артисты театра будут играть перед пустым зрительным залом. Но, кажется, их это не особенно беспокоит, так как они охотно согласились на трансляции.

Расписание трансляций пока разрабатывается, однако уже сейчас известно, что первый премьерный спектакль — «Девочки с Васильевского острова» — представит академический театр драмы имени Наума Орлова 27 марта в 19:45. В основу миниспектакля положены как исторические факты и данные статистики, так и воспоминания свидетелей войны, стихи, отрывки из художественных произведений.

«Моя подружка — Таня Савичева. Мы с ней одногодки, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Она не стреляла в фашистов и не была разведчиком, просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени»,— гласит один из отрывков.

Отметим, спектакль стал одним из цикла постановок «Маленькие герои большой войны», посвящённого 75-летию Великой Победы.

Но не только театр драмы будет сотрудничать с ОТВ. Своё участие в программе подтвердили Челябинская государственная филармония, Челябинский государственный драматический молодежный театр, Челябинский государственный театр кукол им В. Вольховского, театр «Манекен», Челябинский государственный драматический Камерный театр и Новый художественный театр.

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