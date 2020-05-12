Несмотря на пандемию, в Челябинской области продолжают строить дороги

Всего будет отремонтировано более 700 километров автомагистралей.

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В Челябинской области активно ведется строительство и ремонт дорожных покрытий. Приведение в нормативное состояние областных магистралей — это приоритетное направление, за которым тщательно наблюдает губернатор Алексей Текслер.

«В 2020 году будут выполнены работы на протяженности около 786 километров автомобильных дорог в Челябинской области, в числе которых почти 490 километров — региональные, а около 297 — муниципальные. Будет завершено строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог общей протяженностью 56 километров. Ремонт и капитальный ремонт будет проведен на 464 километрах дорог областного значения», — сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

К слову, Алексей Текслер лично проверил ход работ по реконструкции двух ключевых дорог, которые ведут к международному аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова. На сегодняшний день подрядчиком уже выполнены работы по отсыпке полотна дороги скальным грунтом, а также ведется устройство свай моста. Алексей Текслер отметил, что работы на объекте ведутся в хорошем темпе. Завершение реконструкции планируется осенью 2020 года.

«Все, что касается дорог, на особом контроле. Самое большое количество вопросов, которые жители задают на встречах, касается именно дорог, дорожного строительства, качества дорог, поэтому этому направлению уделяем особое внимание», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции путепровода в Металлургическом районе Челябинска в районе коксохимического производства. Подрядчик должен сдать объект в июле 2020 года, но на сегодняшний день имеется отставание от сроков. Министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву губернатор поставил задачу обеспечить строительство путепровода в срок.