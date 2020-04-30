Сотрудник медиахолдинга ОТВ заражен коронавирусом

Еще у двоих диагностирована пневмония.

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Несколько сотрудников медиахолдинга ОТВ могли быть заражены COVID-19. Несмотря на то, что все корреспонденты, съемочные группы и редакторы постоянно пишут и снимают сюжеты об опасности новой коронавирусной инфекции, знают и соблюдают все меры профилактики, нескольким людям поставлены диагнозы «пневмония», еще у одного сотрудника подтвердился диагноз COVID-19.

«Здоровье наших сотрудников сейчас для нас на первом месте. Мы всячески желаем им выздоровления, переживаем, поддерживаем. Мы не занимаемся расследованием, как и где они могли заразиться, главное, чтобы они скорее поправились», — сообщает генеральный директор медиахолдинга ОТВ Олег Гербер.

Съемочная группа, в которой работали заболевшие, состоит из 12 человек. У 9 из них результаты на коронавирус — отрицательные.

Мы напоминаем, что заразиться коронавирусом можно в любом общественном месте. Безопаснее всего сегодня оставаться дома. Соблюдайте режим самоизоляции и не покидайте жилище без острой необходимости.