31 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Челябинской области

За прошедшие сутки скончались два человека.

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На сегодняшний день, 1 мая, в Челябинской области подтверждено 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки прибавился 31 новый случай. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«На сегодняшний день больных COVID-19 — 500 человек. Все они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

66 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, ещё шесть человек переведены в больницы по месту прописки в другие регионы России.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. Один пациент — от онкологического заболевания (COVID-19 сопутствующее), второй — от коронавирусной инфекции (пневмонии)»,— добавили в ведомстве.

По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии Минздрава 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся актуальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напоминаем, режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлён до 12 мая 2020 года. Все введённые ранее ограничения сохраняются.