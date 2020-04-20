Алексей Текслер проверил одну из региональных больниц на готовность принимать зараженных коронавирусом

Губернатор с рабочим визитом посетил ОКБ №3.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Областную клиническую больницу № 3. Глава региона проверил, насколько медицинское учреждение готово принимать зараженных коронавирусом. На базе ОКБ № 3 создано 120 коек для заболевших новой коронавирусной инфекцией. При необходимости их количество может быть удвоено.

«Госпитальная база здесь на 100 процентов сегодня подготовлена и с точки зрения оборудования, и коек. И, главное, мы пообщались с врачами. Персонал обучен. Знает и понимает, что нужно делать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Для зараженных коронавирусом в больнице подготовлена отдельная зона. Попасть в нее можно только в специальных защитных костюмах. В палатах проведен кислород к каждой койке, подготовлены 42 аппарата ИВЛ.

Алексей Текслер поблагодарил врачей за их труд от лица всех южноуральцев, а также поинтересовался настроением в коллективе медицинского персонала.