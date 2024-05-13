Несколько городов Челябинской области продлили отопительный сезон

Причиной стали задержавшиеся холода

Отопительный сезон продлили в отдельных городах Челябинской области. Из-за плохой погоды муниципалитеты не торопятся отключать батареи, а там, где их уже отключили, отопление дают вновь.

Например, в Златоусте отопительный сезон возобновили еще на прошлой неделе — 7 мая.

«По прогнозу, холодная погода сохранится еще надолго, поэтому в дома и соцобъекты нужно вернуть тепло», — заявил тогда глава города Максим Пекарский.

Уже сегодня стало известно, что Копейск возвращает тепло в детские сады и школы. О возобновлении отопления в понедельник, 13 мая, заявила на аппаратном совещании временно исполняющая обязанности главы КТО Светлана Логанова.

Отопительный сезон в Верхнем Уфалее продлили до 15 мая. Об этом утром на аппаратном совещании сообщил глава округа Сергей Тарасов.

Не отключать батареи решили в Карабаше и в Снежинске. Конец отопительного сезона здесь перенесли на 20 мая.

В Челябинске, в Пласте из-за низких температур на неделю перенесли первый этап опрессовки, во время которой в домах отключают горячую воду.

Между тем снегопад, который обрушился на Южный Урал, закончится уже этой ночью.

