Нерестовый запрет на рыбалку в Челябинской области введут с 25 апреля

В этот период можно рыбачить только с берега и на одну удочку

В Челябинской области в четверг, 25 апреля, введут нерестовый запрет на рыбалку. До 5 июня он будет действовать на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах, с 5 мая по 15 июня — на всех остальных водоемах, сообщил ИА «Первое областное» председатель организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.



Рыбачить во время нерестового запрета можно, но только с берега и на одну удочку. При этом на снасти должно быть не более двух крючков. Тройники (из трех крючков. — Прим. автора) в этот перечень не входят.

Нарушители должны будут компенсировать стоимость каждого выловленного экземпляра в двойном размере. Кроме этого, им также грозит штраф за нарушение правил рыболовства.

В этом году вырастет нагрузка на озера в Челябинской области. Это связано с тем, что в Свердловской области «нерестовый период пройдет по принципу сухого закона».

«Там нельзя даже с берега бросить один крючок. Рыбаки из Свердловской области поедут в Челябинскую. И рыбы станет меньше», — уточнил Михаил Акатьев.

Добавим, на реке Тече запрещен любой вид рыболовства.