Челябинец о спасении рыбака, прожившего 6 дней на озере: «Еще немного, и он бы затих»

Чему научила его эта история

В 2016 году на озере в Челябинской области среди камышей и плавучих островов потерялся рыбак из Свердловской области. Илья Сатин провел на водоеме шесть дней. И когда шансов на спасение уже не было, помогло чудо. Его крики услышали любители подводной охоты, которые по невероятной случайности проплывали мимо на катере. Спустя восемь лет один из спасителей — Андрей Самокатов — в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» признался, что тот день забыть невозможно. Мы также узнали у МЧС, что сейчас предпринимается для спасения людей.



В июле 2016 года Илья Сатин вместе с другом из Свердловской области отправились на рыбалку на озеро в Кунашакский район. С собой они не взяли ни еды, ни воды. Внезапно лодку подхватил порывистый ветер. Он сорвал ее с якоря и погнал на середину водоема. Мужчины лишились весел. Один из туристов прыгнул в воду и вплавь отправился к берегу.

Илья остался в лодке. Через время ее прибило к плавучим островам. Мужчина пытался выбраться самостоятельно: он шел сквозь растительность, проваливался по грудь, ранил ноги о камыши. На ночь забирался в лодку. И не оставлял попыток выбраться на землю. Все дни Илья питался тем, что находил на озере: улитками, птичьими яйцами, пауками, мотылем.

«Если бы не было лодки, то погиб бы», — говорил нашим корреспондентам Илья после спасения.

В свою очередь, товарищу Ильи Сатина удалось доплыть до берега и сообщить о друге на водоеме. Поиски вели два дня — 11 и 12 июля. Сотрудники чрезвычайного ведомства на катере осматривали озеро, а водолазы прочесывали дно. Работы вели в районе, которые им указали полицейские. Однако рыбак находился в другом месте. Соответственно ни весел, ни личных вещей обнаружено не было. И поиски прекратили.

На шестой день Илья услышал звук моторной лодки. Он собрал последние силы и закричал. Его услышали несколько челябинцев, которые отправились на подводную охоту. Им не сразу удалось найти человека, зовущего на помощь. Позже один из спасителей расскажет, что мужчина оказался на слиянии двух озер. От земли он находился на расстоянии двух километров.

«Это чудо, что его нашли на шестой день. Еще немного, и он бы затих, его было уже не найти. Нужно было услышать его, а он уже говорить-то не мог. Он собрал последние силы и кричал. Благо мы проходили мимо. Но это надо было не проплыть мимо на катере, а остановиться в этом месте. Мы его услышали кое-как. Он сильно слабенький был», — вспомнил тот день один из подводных охотников Андрей Самокатов.

Рыбаки — это обычные туристы. И такая ситуация может случиться с любым, продолжил Андрей. Он признался, что тот случай останавливает его от некоторых походов. Потому что возникает вопрос: а будут ли принимать все меры для поисков?

«Эта история осталась навсегда. Это то, что ты никогда не сможешь забыть. Для потерпевшего парняги, который после этого два дня в реанимации отлеживался, — для него шок по жизни. Он явно не может вспоминать эту историю без слез. Он чудом выжил», — добавил охотник.

Подняв проблему с поисками пропавших туристов, мы отправили запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области. Нас интересовало, каков алгоритм действий при пропаже людей.

Первое, что помогает в поисках, — это качественное покрытие сотовой связью. Чтобы и рыбак мог сообщить о ЧП, и до него могли дозвониться. Это сокращает время реагирования, уточнили в чрезвычайном ведомстве. Турист также должен сообщить родным место отдыха и время планируемого возвращения.

На рыбалку лучше ехать компанией. Тогда тревогу о пропаже забьют быстрее.

«Спасательная операция может начаться после запроса о факте пропажи или когда человек не выходит долгое время на связь», — сказали в ведомстве.

Родные должны позвонить на телефон доверия ГУ МЧС области по телефону 8(351)239-99-99. На поиски привлекают МЧС России, полицию, спасателей, волонтеров и поисковые объединения, охотхозяйства, рыбнадзор.

«Создается штаб, куда стекается вся информация. Если говорить о специфике подобных поисковых операций, то в последние годы успешно зарекомендовали себя беспилотные воздушные суда ГУ МЧС России по Челябинской области. Они позволяют исследовать большую территорию в короткие сроки. Также они обладают функцией тепловизора — то есть на экране контуры человека будет неплохо видно, сразу отмечаются координаты места, которые передаются наземной группировке», — продолжили в чрезвычайном ведомстве.

К поискам на воде могут привлечь водолазов и специалистов Государственной инспекции по маломерным судам.