Рыбу можно заменить редисом

В овоще содержатся омега‑3 жирные кислоты

Отсутствие противопоказаний к редису, например обострений заболеваний органов ЖКТ, позволяет получить максимум пользы из этого корнеплода, о наличии которой вы можете и не догадываться. Известно ли вам, что редисом даже можно в какой-то степени заменить рыбу?

«Если вы не питаетесь рыбой, разнообразьте свое меню редисом — в нем содержится достаточно омега-3 жирных кислот», — говорят врачи.

А благодаря горчичному маслу в составе овоща получается понижать уровень дискомфортных ощущений при ревматизме, других суставных патологиях и мочекаменной болезни.

Также редис располагает хромом в большом количестве, что позволяет профилактировать инсулинорезистентность и активнее сбавлять вес.

Еще в редисе есть витамин С, кремний, кобальт — они нужны для обменных процессов витаминов группы В, что важно для наших нервов.