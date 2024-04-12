Рыбаков на льдине в Кунашаке спасали с дронами

Координаты пропавших уточняли с помощью тепловизора

Для поиска и спасения рыбаков на озере Куракли-Маян в Челябинской области спасатели использовали беспилотники с тепловизором. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер во время осмотра центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в ЮУрГУ.

«Сейчас дроны используются везде: например, вчера спасатели с льдины снимали рыбаков в Кунашаке, больше пятидесяти человек. Для МЧС специально приобретались дроны с тепловизорами, которые по итогу здорово помогли», — отметил Алексей Текслер.

Дроны облетели всю поверхность озера и растущие вокруг камыши, выявляя рыбаков. Туда, где были замечены пострадавшие, незамедлительно выезжали лодки спасателей. Всего в спасении 53 рыбаков со льда приняли участие 36 человек, 10 единиц техники и 5 плавсредств. Никто из любителей рыбы не пострадал.