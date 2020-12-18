В Челябинске создадут новую комиссию по взрыву кислородной станции ГКБ № 2

Эксперты ответят на вопросы родственников умерших в день ЧП

Станция, снабжавшая кислородом ковидное отделение ГКБ № 2, взорвалась 31 октября 2020 года. В этот день в стационаре скончались несколько пациентов. Родные некоторых из них полагают, что причина во взрыве — пациенты могли умереть от банальной нехватки кисорода.

«Независимая проверка Росздравнадзора не нашли нарушений и дефектов медицинской помощи. Кислород оставался в системе еще в течение 10–15 минут после того, как был поврежден основной газификатор. Люди погибли не от взрыва, а от тяжелой формы ковида. Если кому-то из них накануне стало лучше, это не означает, что инфекция отступила. Коронавирус коварен, особенно у пациентов с тяжелой пневмонией», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Вместе с тем Гехт предложила создать комиссию при минздраве области, которая объяснит близким каждого пациента, почему он не выжил и умер именно в этот день.

«Если есть какие-то сомнения, их нужно развеять, чтобы люди не накручивали себя еще больше. Мы готовы к разговору. Будем приглашать родственников в минздрав», — заметила Гехт.

О коварстве инфекции отдельно высказались в минздраве. По словам первого заместителя министра здравоохранения области Виктории Сахаровой, коронавирус бьет по организму волнами. На первом этапе у пациента проявляются симптомы вирусного заражения, а они у всех разные. На втором может присоединиться бактериальная инфекция. И, наконец, на третьем, когда нарушается микрофлора, у человека резко падает иммунитет — в этом случае ухудшается соматическое состояние и обостряются хронические болезни.