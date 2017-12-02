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/ Челябинский Дед Мороз взялся за бубен, чтобы вызвать снег

Челябинский Дед Мороз взялся за бубен, чтобы вызвать снег

Волшебник устроил шаманские танцы вокруг новогоднего дерева.
сегодня в 12:00
  |  Общество

Жители Челябинска всерьез озаботились отсутствием снега в городе. Год назад столица Южного Урала уже окрасилась в белый цвет, вовсю бушевали морозы, однако сейчас такого не наблюдается, хотя календарная зима уже наступила. При этом и синоптики, и прогнозист из зоопарка выдра Ваня дают бесснежные прогнозы. Ситуацию в свои руки взял челябинский Дед Мороз, который решил вызвать снег необычным способом. На видео сняли ритуальные танцы зимнего волшебника.

Сегодня первый день зимы! С чем всех и поздравляем! Правда, в Челябинске со снегом очень туго. Ямал Ири (Ямальский Дед Мороз) прислал местному коллеге волшебный шаманский бубен, c помощью которого #ChelMoroz и попытался вызвать снег! — говорится в описании видео.

На кадрах видно, как Дед Мороз ходит вокруг ели, бьет в бубен и приговаривает: «Приходи, зимушка-зима! Выпадай, снег-снежок!» Отметим, что пока его призывы услышаны не были: снежного покрова в городе пока не наблюдается.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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