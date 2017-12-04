/ Уборка снега фанерой в центре Челябинска удивила горожан

Таким способом рабочий очистил площадь Революции.

С выпавшим сегодня в Челябинске снегом справлялись по-разному. На дороги выпустили технику, а вот на площади Революции избавиться от снежного покрова решили другим способом. Территорию, уже огороженную забором для строительства ледового городка, решили очистить большим куском фанеры. Это озадачило челябинцев.

Я проезжал мимо площади после обеда, увидел, что ее чистят. Присмотревшись, понял, что вместо лопаты в руках у рабочего фанерная доска. Он сгребал с его помощью снег в одну кучу. Жаль, не успел это заснять. — рассказал сайту «Первый областной» автомобилист Семен Головач.

Очень скоро фотография необычной работы, сделанная очевидцем, появилась в социальных сетях. Пользователи пошутили, что в Челябинске берегут асфальт, а потому решили не убирать тонкий покров снега грубой лопатой. Другие были удивлены не столько способом уборки, сколько рациональностью. Они заметили, что днем нет низкой температуры, а значит, снег растает сам.