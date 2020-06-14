Необычное кресло-кокон создал мастер из Златоуста

Идею для эскиза южноуральцу «подкинула» матушка-природа.

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Необычное кресло-кокон изготовил по заказу жительницы Златоуста местный мастер. И оригинальный дизайн не единственный его плюс. Корреспондент медиахолдинга ОТВ пообщалась с мастером и заказчицей и узнала подробности выполнения интересной работы.

Денис Ростовцев уже давно занимается изготовлением самых разных вещей. И, будучи человеком творческим, все свои изделия делает неповторимыми. В этот раз, когда поступил заказ на изготовление кресла-кокона, Денис не изменил себе: сделал его не только удобным и безопасным, но и необычным. Выглядит кресло так, будто его сплёл паук.

«Я в детстве у нас на даче наблюдал, как паук плетёт паутину, и у меня, видимо, в голове это отложилось, и я сразу сделал эскиз в виде паутины, как только мне пришёл заказ. Кокон выглядит так, будто его сплёл паучок, и сама подставка тоже как паутинка»,— рассказал Денис.

Вся конструкция сделана из профильной трубы разного размера. Сначала мастер приобрёл материалы в магазине, затем сварил все части, отшлифовал и покрыл краской. Говорит, никаких сложностей при выполнении не было, ведь идея родилась сразу, а для её воплощения всё было под рукой.

«Обычно такие кресла выдерживают 150 килограммов, мы проверили с напарником, наше выдержало 170 килограммов. Вся работа была сделана за два дня, на третий только покрасить осталось»,— продолжает Денис Ростовцев.

Получив свой заказ, Татьяна Бакан осталась в полном восторге. Мастер выполнил всё не только быстро, но и качественно. А главное, кресло получилось очень удобным, и как только жительница Златоуста села в него, сразу же начала засыпать.

«Мне нужна была зона комфорта. У меня был вариант сделать либо садовые качели, либо кресло-кокон. Но кресло-кокон — это мобильная версия, сейчас сезон закончится, и я перенесу его домой. Я буквально „вжилась“ в него, как только мне его привезли. В него не провалишься, оно не упадёт, очень удобно»,— поделилась впечатлениями Татьяна.

Кроме того, не только кресло было выполнено быстро и прекрасно, но и сама «сделка» сразу же удалась.

«С Денисом меня свёл один очень хороший человек, я ему написала, мы созвонились, и уже через два часа он приехал с готовым проектом. Меня всё устроило, и мы начали работать. Я просто хотела кокон, Денис сам сделал эскиз паутины, и я его с радостью приняла»,— добавила Татьяна.

Теперь на придомовой территории женщины красуется не только удобное, но и уникальное творение, созданное по эскизу самой природы.