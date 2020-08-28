11 111 человек вылечились от коронавируса с начала пандемии

За последние сутки инфекция забрала жизнь 80-летнего пациента.

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По официальным данным министерства здравоохранения региона, 11 111 вылечились от коронавируса за весь период пандемии в Челябинской области. На утро пятницы, 28 августа, от COVID-19 вылечилось 99 человек. При этом был подтвержден 71 новый случай, а общее число заболевших увеличилось до 14 175 человек.



«На утро 28 августа в регионе подтверждены 14 175 случаев заболевания COVID-19, + 71 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 2 665 человек. За прошедшие сутки выписаны 99 человек. Всего 11 111 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 493 422. За прошедшие сутки — 3 366 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Вновь не обошлось без погибших с COVID-19 в регионе. Умерли 4 человека, у 1 из которых — 80-летнего мужчины — коронавирус зафиксирован как основное заболевание. У остальных вирус выявили в качестве сопутствующей болезни.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19: пациент, 80 лет. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 83 года; гипертоническая болезнь с поражением сердца, атеросклероз, ковид сопутствующий — пациент, 57 лет; ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 77 лет»,— добавили в ведомстве.

Напомним, что до 6 сентября регион живёт в режиме повышенной готовности. При этом уже разрешено посещение массовых мероприятий, а с 1 сентября начинают работу кинотеатры Челябинской области.